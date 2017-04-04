В США призвали начать расследование для импичмента Трампа

Городской совет Кембриджа в штате Массачусетс принял резолюцию, призывающую начать расследование относительно возможности импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, резолюция призывает провести расследование и выяснить, нарушают ли бизнес-контакты Трампа статью американской конституции, запрещающую госслужащим принимать подарки или вознаграждения от иностранных государств, федерального правительства или правительств штатов.

Сообщается, что за принятие резолюции проголосовали семь членов совета, против выступил один, еще один воздержался.