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Путин запретил денежные переводы в Украину

 

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем, документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно закону, если иностранное государство вводит запреты в отношении российских платежных систем, переводы денег в эти страны без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе зарубежных, будут возможны из России, только если операторы платежной системы и услуг инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Банк России должен будет размещать на официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применять со дня размещения регулятором такой информации.

Закон вступает в силу через 30 дней после официальной публикации и распространяется на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Документ призван устранить негативные последствия запрета российских платежных систем в Украине, пояснял ранее один из его авторов, депутат Владислав Резник. Этот запрет привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг в пользу иностранных систем.

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