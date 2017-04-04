Полад Бюльбюльоглу о будущем ЮНЕСКО

Приоритетом Полада Бюльбюльоглу, действующего посла Азербайджана в РФ, в случае его избрания на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), будет минимизация «политических баталий» в этой структуре.

«Полагаю важным свести политические баталии в ЮНЕСКО к минимуму. Для конфронтации, увы, и без того есть множество форматов. Задача же ЮНЕСКО — искать мира через активность в гуманитарной сфере», — заявил П.Бюльбюльоглу в интервью «Российской газете».

Кроме того, дипломат полагает, что в ЮНЕСКО необходима адаптация к сложным кризисным условиям.

«Необходима серьезная адаптация организации к нынешним сложным кризисным условиям. Но, как говорят, дорогу осилит идущий. Свою часть пути в этом направлении я пройти готов. И надеюсь, что во взаимодействии со всеми партнерами нам будет чем гордиться в конце этого пути», — отметил П.Бюльбюльоглу.

Как сообщалось ранее, в связи с завершением срока деятельности действующего гендиректора ЮНЕСКО Ирины Боковой, согласно процедурам организации, на это место Баку выдвинул кандидатуру П.Бюльбюльоглу.