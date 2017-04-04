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Готово ли бакинское метро к террористической угрозе?

Автор: Отдел информации 

После вчерашнего теракта в петербургском метро во многих странах усилены меры безопасности. Исключением не стал и Азербайджан. Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, на станциях метро азербайджанской столицы обеспечивается полная безопасность.

«На станциях метро ведется постоянное видеонаблюдение. Кроме того, во всех вагонах установлены видеокамеры», - сказал он.

Отметим, что в Украине к несению службы в метро привлечены кинологи, взрывотехники и Нацгвардия. А в метро Алматы тщательно досматривают всех пассажиров, количество обходов спасателей военной аварийной спасательной службы удвоено.

Комментируя взрыв в метро Санкт-Петербурга, бывший замминистра национальной безопасности Азербайджана Сульхаддин Акпер сказал haqqin.az, что граждане Азербайджана и спецслужбы должны быть бдительными.

«Следует повысить уровень террористической угрозы до оранжевого и подготовить пакет мер. Я не раз говорил, что угроза терроризма на постсоветском пространстве растет. Касается это и Азербайджана. Считаю, что деятельность всех правоохранительных органов в этой сфере должна координироваться из одного центра», - сказал он. 

Говоря о мерах, которые следует предпринимать Азербайджану для предотвращения терактов, эксперт отметил, что необходимо усиливать сотрудничество с государствами, обладающими антитеррористическим опытом: «Азербайджан уже контактирует с рядом стран, однако нужно усилить сотрудничество. Также следует усилить наблюдение за возможными источниками террора».

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