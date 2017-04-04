Глава Total развеял миф насчет дешевизны газа

Глава французского нефтегазового гиганта Total Патрик Пуяннэ назвал газ самым дорогим ископаемым источником топлива, в то время как все газодобывающие компании позиционируют «голубое топливо» как самый дешевый. Об этом он заявил в ходе газовой конференции Gastech 2017.

«Нам нужно снижать издержки, потому что газ на сегодня — самое дорогое ископаемое топливо. Это реальность. Его сложно транспортировать, логистика более дорогая, чем для угля и нефти», — цитирует Интерфакс Пуяннэ.

«Но это не данность, мы должны работать над этим и разрабатывать новые рынки. Наша стратегия — быть более интегрированными в downstream», — указал глава Total, добавив, что его компания намерена развивать новые рынки сбыта для газа, в частности, его использование для транспортировки (в качестве моторного топлива и топлива для бункеровки).