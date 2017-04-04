На валютном аукционе Центробанка сформировался новый курс маната.
Как стало известно haqqin.az, новый курс установлен на уровне 1,7145 AZN/$1.
Напомним, предыдущий курс был на уровне 1,7244 AZN/$1.
На валютном аукционе Центробанка сформировался новый курс маната.
Как стало известно haqqin.az, новый курс установлен на уровне 1,7145 AZN/$1.
Напомним, предыдущий курс был на уровне 1,7244 AZN/$1.
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