Киев призывает организаторов «Евровидения» уважать суверенитет Украины

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) призвал Европейский вещательный союз (ЕВС) уважать суверенитет Украины и не препятствовать проведению конкурса «Евровидение-2017», говорится в заявлении на сайте телерадиокомпании.

Ранее генеральный директор организаторов конкурса — Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре заявила, что, если решение об участии России в «Евровидении» не будет принято в ближайшие недели, к Украине могут применить санкции, в частности, страна может быть временно отстранена от участия в конкурсе.

«Призываем госпожу Ингрид Делтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса как в этом году, так и в будущем. Призываем также избегать угроз об исключении Украины из числа участников конкурса «Евровидение», — говорится в заявлении.