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«Карманник Ильгар» арестован в Сумгаите

 

В Сумгаите задержан известный вор-карманник, сообщает Report.

Согласно информации, Ильгар Абдуллаев, известный как «карманник Ильгар», был задержан в ходе полицейской операции.

По факту ведется расследование.

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