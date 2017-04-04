«Карманник Ильгар» арестован в Сумгаите

В Сумгаите задержан известный вор-карманник, сообщает Report.
Согласно информации, Ильгар Абдуллаев, известный как «карманник Ильгар», был задержан в ходе полицейской операции.
По факту ведется расследование.
В Сумгаите задержан известный вор-карманник, сообщает Report.
Согласно информации, Ильгар Абдуллаев, известный как «карманник Ильгар», был задержан в ходе полицейской операции.
По факту ведется расследование.
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