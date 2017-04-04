Генсек ООН может принять участие в Бакинском форуме

Министр культуры и туризма Абульфаз Гараев находится с визитом в Нью-Йорке, где проводит обсуждения в связи с IV Форумом Всемирного межкультурного диалога и встречами высокого уровня международных организаций в рамках этого форума.

Как сообщили haqqin.az в отделе информации и связей с общественностью министерства, в рамках визита состоялась встреча министра с руководителем аппарата генсека ООН Марией Луизой Рибейру Виотти.

На встрече Абульфаз Гараев дал подробную информацию об инициативах президента Ильхама Алиева – Бакинском процессе и Форуме Всемирного межкультурного диалога, а также призвал ООН как самую влиятельную организацию в мире принять участие в этом процессе. На встрече был проведен обмен мнениями о возможности участия генсека ООН или его представителя в форуме.

Затем Абульфаз Гараев встретился с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтманом.

На встречах присутствовали постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев и другие.

Была также проведена встреча с председателем Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Фредериком Мусиива Макамуре Шавой и другими официальными лицами альянса.

На встречах были обсуждены вклад Азербайджана в мировую культуру, проекты диалога и сотрудничества, Бакинский процесс, вопросы подготовки к форуму.