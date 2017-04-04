На турецко-сирийской границе задержан чеченец со взрывчаткой

В Генштабе Турции сообщили о задержании предполагаемого террориста — выходца из Чечни со взрывчаткой на сирийско-турецкой границе, передает РИА Новости.

«При попытке незаконного перехода границы из Сирии в Турцию в районе КПП Инанлы 4 апреля были задержаны 18 человек, в том числе десять мужчин, четыре женщины и четверо детей. Среди задержанных — выходец из Чечни, который имел при себе 1,5 килограмма взрывчатого вещества, взрыватели и две гранаты», — отметили в ведомстве.

В Генштабе считают, что выходец из Чечни «намеревался совершить теракт в регионе». Идет расследование.