В руководстве Kapital Bank новое назначение

Директор бизнес-группы и заместитель исполнительного директора PASHA Holding Фарид Мамедов вошел в наблюдательный совет Kapital Bank, говорится в сообщении банка.

Решение принято на состоявшемся сегодня собрании акционеров банка.

Акционеры банка также утвердили новую редакцию устава Kapital Bank, «Правила созыва и проведения общего собрания акционеров», «Положение о Счетной комиссии», изменения и дополнения в положение наблюдательного совета, финансовые отчеты за 2016 год и выплату дивидендов акционерам по итогам прошлого года.

Kapital Bank — один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, принадлежит группе компаний PASHA Holding.

ОАО Kapital Bank является правопреемником Сбербанка. В прошлом Kapital Bank назывался Объединенным универсальным акционерным банком (BUS Bank). BUS Bank был создан постановлением Кабинета министров Азербайджана по типу объединенного акционерного общества в результате слияния трех государственных акционерно-коммерческих банков — Аграрно-промышленного, Промышленно-инвестиционного и Сберегательного — на основании распоряжения от 21 февраля 2000 года.