Спецслужбы Киргизии начали допрос родителей предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова, подозреваемого в теракте в метро Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на знакомых семьи подозреваемого.

«Родителей виновника теракта в метро в Санкт-Петербурге допрашивают в Ошском областном управлении ГКНБ (Госкомитета нацбезопасности). Их доставили туда вчера поздно вечером», — отметили в агентстве.

Отмечается, что в 2011 году Акбаржон Джалилов вместе с родителями переехал в Россию, однако позже родители вернулись в Киргизию, а подозреваемый в теракте в Санкт-Петербурге остался в стране.

По данным агентства, в начале марта Джалилов приезжал в киргизский Ош.