Трамп позвонил Путину

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в состоявшемся телефонном разговоре касались только темы произошедшего в Санкт-Петербурге взрыва, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это был звонок, который американский президент сделал для того, чтобы выразить соболезнования и заявить о солидарности с российским народом", — сказал Песков журналистам.

Детального обсуждения других вопросов в разговоре двух лидеров не было, сказал Песков.

Телефонный разговор состоялся в ночь на вторник. Данный разговор между лидерами стал вторым с момента вступления Трампа в должность 20 января.