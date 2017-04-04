Банкротство Тельмана Исмаилова признали законным

Арбитражный суд Москвы во вторник признал обоснованным заявление БМ-банка о банкротстве московского ООО «Прага-АСТ» Тельмана Исмаилова, ввел в отношении должника процедуру наблюдения и включил в его реестр кредиторов долг перед БМ-банком в размере 19,9 млрд рублей, передает РБК.

Временным управляющим должника суд назначил Павла Лесникова.

ООО «Прага-АСТ» входит в группу «Прага-АСТ» Тельмана Исмаилова, которая занимается ресторанным бизнесом, ей принадлежит московский ресторан «Прага».

В декабре 2016 года БМ-банк, входящий в группу ВТБ, подал иски к структурам бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — к ООО «Прага-АСТ» и ООО «Бизнес-клуб «Тропикано». Заявленная сумма требований составляет 635,3 млн рублей.

Этим компаниям принадлежат одни из самых известных активов Тельмана Исмаилова — ресторан «Прага» на Арбате и бизнес-центр «Тропикано» на Красной Пресне. Как пояснил РБК представитель группы ВТБ, с помощью подачи этих исков банк стремится не допустить перехода компаний под контроль структур, близких к самому Исмаилову.