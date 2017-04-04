В Испании судят дядю Башара Асада

Национальная судебная коллегия Испании начала судебное разбирательство в отношении дяди президента Сирии Башара Асада по факту отмывания денег, передает РИА Новости.

"Судья Национальной судебной коллегии Испании Хоске де ла Мальта поручил начать судебные проверки в рамках расследования в отношении бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада, дяди действующего президента Сирии Башара Асада, по обвинению в отмывании денег криминальными организациями в провинциях Малаги Пуэрто-Банус и Марбелье", — говорится в сообщении коллегии.

Согласно судебной коллегии, судья постановил провести 15 обысков и допросов в рамках расследования, заблокировать текущие счета 16 физических и 76 юридических лиц, связанных с Рифатом Асадом. Сообщается, что задержания пока не планируются.