В Кремле назвали теракт в метро вызовом для Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом в том числе и для главы государства. Его слова во вторник, 4 апреля, передает корреспондент Ленты.ру.

«Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства, — он заставляет задуматься и обращать на себя внимание. Это предмет для анализа специальных служб», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не воспринимают ли в Кремле произошедший в петербургском метро взрыв как личный вызов президенту.