«Азеришыг» готовится к Исламиаде

В ОАО «Азеришыг» создан Центральный штаб для координации подготовительных работ к намеченным на 12-22 мая в Баку IV Играм исламской солидарности с целью бесперебойного и высококачественного обеспечения электроэнергией мест, где будут проводиться соревнования, в том числе социальной инфраструктуры, связанной с этим мероприятием.

Как сообщается на сайте ОАО, с привлечением ответственных лиц подготовлен обстоятельный план мероприятий. В рамках данного плана усовершенствованы инструкции по эксплуатации установленного на подстанциях и трансформаторных пунктах оборудования, для ответственных лиц и оперативного состава, которые в период соревнований будут осуществлять дежурство, в апреле вновь будут проведены тренинги.

В ОАО «Азеришыг» совместно с операционным комитетом Игр исламской солидарности для координированной деятельности создана специальная группа для оперативного решения всех возможных проблем, связанных с энергоснабжением.

ОАО «Азеришыг» уже длительное время осуществляет организационные и технические мероприятия для бесперебойного и качественного обеспечения электроэнергией мест, где будут проводиться соревнования, в том числе социальной инфраструктуры, связанной с данным мероприятием.

В связи с Играми проверена система электроснабжения всех объектов, проведена инспекция и тестирование.