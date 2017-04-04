Подписаться на уведомления
 

«Азеришыг» готовится к Исламиаде

 

В ОАО «Азеришыг» создан Центральный штаб для координации подготовительных работ к намеченным на 12-22 мая в Баку IV Играм исламской солидарности с целью бесперебойного и высококачественного обеспечения электроэнергией мест, где будут проводиться соревнования, в том числе социальной инфраструктуры, связанной с этим мероприятием.

Как сообщается на сайте ОАО, с привлечением ответственных лиц подготовлен обстоятельный план мероприятий. В рамках данного плана усовершенствованы инструкции по эксплуатации установленного на подстанциях и трансформаторных пунктах оборудования, для ответственных лиц и оперативного состава, которые в период соревнований будут осуществлять дежурство, в апреле вновь будут проведены тренинги.

В ОАО «Азеришыг» совместно с операционным комитетом Игр исламской солидарности для координированной деятельности создана специальная группа для оперативного решения всех возможных проблем, связанных с энергоснабжением.

ОАО «Азеришыг» уже длительное время осуществляет организационные и технические мероприятия для бесперебойного и качественного обеспечения электроэнергией мест, где будут проводиться соревнования, в том числе социальной инфраструктуры, связанной с данным мероприятием.

В связи с Играми проверена система электроснабжения всех объектов, проведена инспекция и тестирование.

386 просмотров


Старости
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
5 Апр 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8401 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Турция заявила о химической атаке в Сирии 100 погибших
Армения не получит оружие из Ирана
Путин позвонил Эрдогану
Серж Саргсян: «Любой начальник полиции обеспечит мне тысячи голосов» Архивное видео
Лавров ответил на шутку Тиллерсона: «Мне запрещали танцевать с мальчиками»
С главой транспортного агентства о коллапсе и коррупции в Баку из цикла беседы haqqin.az с чиновниками
Закир Гасанов отправился в Саудовскую Аравию
В итальянском порту в чемодане нашли тело россиянки
В Кремле опровергли тайную встречу людей Путина и Трампа
«Как мой дядя уклонялся от уплаты налогов» скандал вокруг крупного бизнесмена
«Азеришыг» готовится к Исламиаде
В Кремле назвали теракт в метро вызовом для Путина
В Испании судят дядю Башара Асада
Банкротство Тельмана Исмаилова признали законным
Трамп позвонил Путину
Спецслужбы допрашивают родителей подозреваемого в теракте в Петербурге фото
Поезд сбил женщину в бакинском метро фото
В руководстве Kapital Bank новое назначение
На турецко-сирийской границе задержан чеченец со взрывчаткой
Генсек ООН может принять участие в Бакинском форуме
«Карманник Ильгар» арестован в Сумгаите
Киев призывает организаторов «Евровидения» уважать суверенитет Украины
Минздрав России: «В теракте погибли 14 человек»
Завтра в Баку будет без осадков
Доллар существенно подешевел 1,71 маната за доллар
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться