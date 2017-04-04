В Кремле опровергли тайную встречу людей Путина и Трампа

В Кремле ответили на публикацию газеты The Washington Post о контактах неназванного представителя президента России Владимира Путина и основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, который, предположительно, представлял интересы президента США Дональда Трампа.

«Это полная ерунда», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее о том, что Объединенные Арабские Эмираты организовали встречу между основателем американской частной военной компании Blackwater Эриком Принсом и неназванным представителем российского президента Владимира Путина с целью установить тайный канал связи между президентами России и США, написала газета The Washington Post.

По данным издания, встреча состоялась на Сейшельских островах 11 января, за девять дней до инаугурации президента США Дональда Трампа.

ОАЭ принимали участие в организации этой встречи, чтобы получить представление о том, как далеко готова зайти Россия в том, чтобы ограничить свои отношения с Ираном, в том числе в Сирии, пишет WP, а администрация Трампа рассчитывала выяснить, на какие уступки потребует Москва пойти Вашингтон в отношении санкций.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Белый дом ничего не знает о встрече на Сейшелах, и добавил, что Эрик Принс не играл никакой роли в работе переходной администрации Трампа.

Сам Принс также опроверг информацию из публикации WP через своего официального представителя. «Это полная выдумка. Встреча не имела ни малейшего отношения к президенту Трампу», — сказал он.