В итальянском порту в чемодане нашли тело россиянки

Тело 27-летней россиянки обнаружено в чемодане в итальянском порту Римини, причиной смерти могло стать истощение, сообщают местные СМИ.

Чемодан, в котором находился труп женщины, был найден 25 марта. Основываясь на азиатском разрезе глаз, следователи предполагали, что тело могло принадлежать немке, которая пропала во время путешествия на круизном лайнере в феврале этого года.

После анализа отпечатков пальцев подтвердилась личность погибшей. Как сообщают СМИ, ей оказалась гражданка России, которая на протяжении нескольких лет проживала в Италии, получив вид на жительство.