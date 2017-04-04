По иску владельца сети супермаркетов Bizim market Расима Салманова были задержаны сестра его жены Хаджар Гулиева и ее сын Сахиб Гулиев. В настоящее время уголовное дело рассматривается Бакинским судом по тяжким преступлениям. Мать и сына Гулиевых обвиняют в присвоении мошенническим путем 4 миллионов манатов, принадлежащих Расиму Салманову.

Из следственных материалов стало известно, что Сахиб Гулиев признал себя частично виновным в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном статьей 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК Азербайджана. Выпускник юридического факультета Бакинского государственного университета, 28-летний Сахиб Гулиев заявил, что собирался устроиться на работу в правоохранительные органы, однако муж его тети предложил поработать с ним, и он стал трудиться в сети супермаркетов Bizim market.

Сначала Сахиб работал в маркете, расположенном в Хатаинском районе, где отвечал за прием товаров. А с 2013 года перешел в магазин в Бинагадинском районе, где также отвечал за прием продуктов питания. Однако потом он стал заместителем директора этого маркета, а руководил объектом племянник Салманова, Самир.

«На этой должности я проработал всего месяц. Все дела вел неофициально, в основном выполняя устные указания Расима Салманова. Через месяц он вызвал меня в офис нашего директора Самира Салманова, расположенный на рынке автомобилей и заявил, что теперь я буду работать непосредственно с ним», - заявил на следствии Сахиб Гулиев.

По словам Сахиба Гулиева, сеть супермаркетов оформлена в Министерстве налогов по VÖEN на имя Пярвин Эфендиевой, и по генеральной доверенности он стал ее полномочным представителем, то есть фактически был уполномочен осуществлять контроль финансовых средств Расима Салманова.

«Главой финансового департамента сети супермаркетов Bizim market был Низами Аббасов. И он объяснил, что и как я должен делать. В 2014 году он уволился, и финансовый департамент возглавил я. Ежедневно все деньги, которые поступали из маркетов, переводились на банковские счета. Снимать с этих счетов деньги мог только я. Но потом VÖEN на имя Пярвин Эфендиевой был заморожен, а новый оформлен на имя моей бабушки Ханeмбаджи. В то же время банковский счет был открыт на мое имя, потому что на бабушку уже имелись банковские счета. То есть счета открывались на физических лиц с целью уклонения от уплаты налогов. С этого последнего счета раз в месяц мы снимали деньги, чтобы расплатиться с фирмами-поставщиками. В то время в нашу сеть входило 11 магазинов, а общий оборот составлял 7-8 миллионов манатов в месяц, так что на счету всегда было около 5 миллионов», - показал на следствии Сахиб Гулиев.

О том, что с банковского счета ежемесячно снимаются определенные суммы, Расим Салманов, конечно же, знал. А вот в Минналогов точных сведений о реальных объемах товарооборота супермаркетов сети Bizim market не представляли.

«В нашей сети использовали две финансовые схемы: одна действовала в соответствии с законом, другая – в обход его. Вторую мы называли «черной бухгалтерией». 18% НДС не выплачивались в полном объеме. Реальный оборот составлял 8 миллионов манатов, однако обычно мы указывали 5,5-6 миллионов. Соответственно меньше платили налогов», - не скрывал Сахиб Гулиев.

Помимо сети Bizim market, по утверждению Гулиева, ему вменили в обязанность еженедельно собирать деньги с торговцев автомобильного рынка и отвозить их Расиму Салманову.

«Каждую среду я отвозил Р.Салманову по 70-80 тысяч манатов прибыли магазинов, а в конце недели собирал с авторынка еще по 40-50 тысяч, которые также шли ему», - подчеркнул он на следствии.

Сахиб Гулиев признался и в том, что часть денег Расима Салманова он присваивал, но настаивал, что это было много меньше четырех миллионов.

«Я начал брать деньги из сумм, предназначенных для Салманова, после того, как понял, какими грязными делами он занимается. Сейчас все деньги, которые Салманов получал от меня, он пытается приписать мне. Деньги я ему передавал лично – без свидетелей и каких-либо документов, так что теперь ничего не могу доказать. То, что некоторую сумму присвоил, не отрицаю. Часть этих денег, а именно 60 тысяч долларов и 200 тысяч манатов, я уже вернул», - утверждает Сахиб Гулиев.

Насколько ему известно, Расим Салманов вкладывал деньги в недвижимость в Канаде, Турции, других странах и даже обзавелся канадским гражданством.

«Я лично видел документы на участок в Канаде, за который Расим Салманов заплатил 6 миллионов долларов. А за 11 миллионов долларов он купил себе роскошный дом в Турции», - сообщил С.Гулиев.

Сахиба Гулиева и его мать задержали 17 декабря 2015 года по заявлению Расима Салманова. Бабушка Сахиба Гулиева, Ханумбаджи Исмаилова, утверждает, что на самом деле сеть Bizim market принадлежит ей и на нее же оформлена, а ее зять Расим Салманов просто руководил супермаркетами. По словам женщины, Расим Салманов просто хочет завладеть сетью популярных в республике маркетов, поэтому и добился ареста ее внука и дочери.

Напомним, СМИ уже писали о скандалах, связанных с Расимом Салмановым. Сообщалось о том, что его бизнес крышевал брат жены и помощник бывшего главы МНБ Эльдара Махмудова - Вугар Махмудов.

«Расим был настолько близок с Вугаром Махмудовым, что мог через МНБ узнать всю подноготную человека, который его по какой-либо причине интересовал. Таким методом Расим с помощью Махмудовых регулировал темную сторону своего бизнеса», - поведала СМИ теща Расима Салманова Х.Исмаилова.

Те же СМИ утверждали, что бывший глава Межбанка Джахангир Гаджиев с помощью Расима Салманова перевел в Канаду 100 миллионов долларов. Отмечалось, что Салманов управлял сетью супермаркетов вместе со своим братом, однако потом они рассорились и разделили между собой объекты.