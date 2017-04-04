Закир Гасанов отправился в Саудовскую Аравию

Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Королевство Саудовской Аравии, сообщает сайт оборонного ведомства.
В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов проведет двусторонние встречи с хранителем двух святынь, королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом, заместителем наследного принца Королевства Саудовской Аравии, заместителем премьер-министра, министром обороны Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и другими официальными лицами.
В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере, проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.