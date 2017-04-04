Подписаться на уведомления
 

Закир Гасанов отправился в Саудовскую Аравию

 

Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Королевство Саудовской Аравии, сообщает сайт оборонного ведомства.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов проведет двусторонние встречи с хранителем двух святынь, королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом, заместителем наследного принца Королевства Саудовской Аравии, заместителем премьер-министра, министром обороны Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и другими официальными лицами.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной сфере, проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

461 просмотров


Старости
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
5 Апр 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8401 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Турция заявила о химической атаке в Сирии 100 погибших
Армения не получит оружие из Ирана
Путин позвонил Эрдогану
Серж Саргсян: «Любой начальник полиции обеспечит мне тысячи голосов» Архивное видео
Лавров ответил на шутку Тиллерсона: «Мне запрещали танцевать с мальчиками»
С главой транспортного агентства о коллапсе и коррупции в Баку из цикла беседы haqqin.az с чиновниками
Закир Гасанов отправился в Саудовскую Аравию
В итальянском порту в чемодане нашли тело россиянки
В Кремле опровергли тайную встречу людей Путина и Трампа
«Как мой дядя уклонялся от уплаты налогов» скандал вокруг крупного бизнесмена
«Азеришыг» готовится к Исламиаде
В Кремле назвали теракт в метро вызовом для Путина
В Испании судят дядю Башара Асада
Банкротство Тельмана Исмаилова признали законным
Трамп позвонил Путину
Спецслужбы допрашивают родителей подозреваемого в теракте в Петербурге фото
Поезд сбил женщину в бакинском метро фото
В руководстве Kapital Bank новое назначение
На турецко-сирийской границе задержан чеченец со взрывчаткой
Генсек ООН может принять участие в Бакинском форуме
«Карманник Ильгар» арестован в Сумгаите
Киев призывает организаторов «Евровидения» уважать суверенитет Украины
Минздрав России: «В теракте погибли 14 человек»
Завтра в Баку будет без осадков
Доллар существенно подешевел 1,71 маната за доллар
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться