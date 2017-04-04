Уровень развития транспортной системы любого крупного города – важнейший признак его социально-экономического и технологического прогресса, вовлеченности в систему международных связей. С целью довести транспортную инфраструктуру столицы Азербайджана до уровня международных стандартов правительство страны осуществляет ряд мер.

Haqqin.az продолжает цикл бесед с главами министерств и ведомств о болезненных проблемах страны. И сегодняшним гостем рубрики "Беседы с чиновниками" стал глава Бакинского транспортного агентства.

Сегодняшние проблемы и будущее транспортного хозяйства Баку haqqin.az обсудил с генеральным директором Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусалом Керимли.

- Как в целом вы оцениваете транспортную систему Баку?

- Полностью отлаженной транспортную систему нашей столицы пока, конечно, не назовешь, однако она постоянно совершенствуется и модернизируется. Думаю, горожане это видят. Проблем еще много, но мы стараемся их решать. К примеру, с нового года введены более верные, на мой взгляд, правила предоставления лицензий. Теперь право работать на том или ином направлении города будет определяться на конкурсной основе. Первый такой конкурс уже проведен.

- Не кажется ли вам, что компания Bakubus пользуется монопольным положением на рынке транспортных услуг?

- Позвольте не согласиться. В Баку сейчас курсирует около 2100 автобусов, и только 270 из них принадлежит Bakubus. Какая же это монополия? Видимо, яркий цвет цвет и внушительные габариты машин Bakubus сразу бросаются в глаза, потому и создается впечатление, что их много.

Кроме того, переданные Bakubus маршрутные линии особые, потому что проходят по центру города. Мы готовы предоставить и другим компаниям подобные маршруты, если их подвижной состав и квалификация водителей будут соответствовать конкретным условиям, предписанным распоряжением Кабинета министров. Четко указано, что фирмы, оказывающие транспортные услуги в городе, должны иметь свой гараж, достаточное количество вместительных автобусов на определенных линиях и др. Так вот, из 58 компаний, работающих в Баку, собственный гараж имеется только у четырех-пяти, еще 17 его арендуют, остальные же вообще оставляют машины где придется. То есть большинство пассажирских автобусов азербайджанской столицы не отвечают требованиям Бакинского транспортного агентства, потому мы и не разрешаем им курсировать в городе. Но как только они приведут в порядок свое хозяйство, их предложения будут рассмотрены.

Вместе с тем нельзя в одночасье отобрать маршрутные линии у уже действующих на столичном рынке предпринимателей нельзя, ведь многие из них брали кредиты на приобретение автобусов, да и возможная в таком случае нехватка транспорта может создать гражданам большой дискомфорт.

- Но проблемы на дорогах столицы заключаются не только в самих транспортных средствах, но и в регулировании их потока. Пробки для нашего города, особенно в часы пик, стали прямо-таки бедствием. Даже путепроводные мосты над оживленными магистралями, которых у нас теперь немало, не всегда помогают их избежать. В последнее время водители особенно жалуются на разветвленный перекресток площади 20 Января…

- Что касается конкретно площади 20 Января, то нашей организацией уже разработана система мер, реализация которых позволит избежать там дорожных заторов. Был рассчитан транспортный поток, учтено передвижение пешеходов и, исходя из этого, сделан вывод, что на этом перекрестке необходимы светофоры. Эти обычные устройства упорядочили бы там движение транспорта. Наши рекомендации уже отправлены в Кабмин. Однако для решение этого вопроса необходимо заключение дорожной полиции, мэрии и других структур. Вот и ждем теперь ответа от них.

Рассмотрим и причину пробок на Тбилисском проспекте, которые тоже вызывают возмущение бакинцев. Здесь, должен признать, положение еще хуже, поскольку транспортный поток в этом районе вот-вот увеличится еще больше. Компания «Ени Хаят» возводит проспекта несколько поистине гигантских высоток, и когда они начнут заселяться, причем не только жильцами, но и офисами, магазинами, банками и т.д., число курсирующих там постоянно машин возрастет во много раз. Парковки же практически не предусмотрены. Наши специалисты уже предвидят там в недалеком будущем настоящий транспортный коллапс. А поскольку это магистраль, ведущая из центра в густонаселенные микрорайоны, движение будет останавливаться чуть не по всему городу.

А ведь при строительстве жилых зданий должен учитываться коэффициент транспортной подвижности населения, в каждом жилом комплексе обязательно нужна стояночная парковка, способная обеспечить как минимум 75% жильцов. Мы давно и настойчиво предлагаем строительным компаниям согласовывать с нашей организацией план расположения будущих новостроек, что даже прописано в нашем уставе. Однако советоваться с нами отчего-то не спешат.

Бакинское транспортное агентство разработало и рекомендации по изменения рабочего графика разных организаций и учреждений. Подробные выкладки наших специалистов также представлены на рассмотрение правительства. На наш взгляд, для ликвидации плотности движения транспорта в часы пик нужно хотя бы для госструктур установить разное время начала рабочего дня. Скажем, где-то в 8:00, а где-то в 8:30 или в 9:30 утра. По нашим расчетам, это позволит сократить транспортный поток на дорогах на 20%. Во многих странах проблема пробок решается именно таким образом.

- А что с лицензиями на услуги такси, ведь пока еще в городе много, по меньшей мере, странных автомобилей, промышляющих извозом?

- Уже подготовлена информационная база, в которую включены 7215 юридических и физических лиц, оказывающих услуги такси. Это личная информация, контактные телефоны, технические показатели транспортного средства, адреса регистрации. По примерным подсчетам, сейчас в Баку функционирует 15-16 тысяч такси, и БТА разрабатывает единую водительскую систему, куда войдут и таксисты. Все будут проходить конкурсный отбор, и если водитель будет отвечать заданным стандартам, то информация о нем будет внесена в эту систему. Как уже отмечалось, это касается и водителей маршрутных автобусов, так что владелец маршрута больше не сможет выпускать на линию водителей, не включенных в единую систему.

Ну и за пользование такси, кроме того, будет установлен единый тариф. Это поможет предотвратить искусственное завышение цен на перевозку пассажиров. С владельцами таксофирм уже проведены предварительные беседы, и почти все с нами согласны. Работа в этом направлении уже практически началась.

- По нашим наблюдениям, есть перекрестки, где светофоры не в состоянии регулировать движение автомобилей и пешеходов.

- Бакинское транспортное агентство выявило в столице 413 пешеходных переходов, не соответствующих нормам. Предложения по обеспечению безопасности пешеходных переходов уже направлены в Кабмин. В частности, на улицах с наиболее напряженным транспортным потоком будут установлены светофоры, регулируемые самими пешеходами. В Баку когда-то уже применялась подобная практика, но почему-то ее сочли неэффективной.

- Горожане жалуются и на недостаточное количество остановок на маршрутах автобусов.

- В ходе исследования ситуации с остановками было выявлено, что в некоторых местах нарушен не только стандарт интервала расстояния между остановками, но даже отсутствуют соответствующие дорожные знаки. На основании обращений граждан и перевозчиков на 26 остановках размещены соответствующие знаки и планируется установить еще 75.

Кроме того, мы решили не закупать специально оборудованные дорогостоящие остановки за рубежом, а заказывать их местным компаниям, которые вполне могут производить такие сооружения.

- Из ваших слов выходит, что прежнее руководство городским транспортом оставило вам неважное наследство?

- Когда мне задают этот вопрос, я неизменно отвечаю, что если бы все в этом хозяйстве было нормально, за него не взялся бы сам президент страны Ильхам Алиев, и не создавал бы он наше агентство. Ильхам Алиев поставил перед нами цель так организовать транспортную систему Баку, чтобы она вышла на уровень передовых международных стандартов. И БТА делает сегодня все, чтобы выполнить поручение главы государства.

- Как вы намерены контролировать работу городского транспорта, ведь это огромная структура?

- Все автобусы в Баку будут оснащены системой GPS для слежения за их движением. Эти устройства помогут наблюдать за транспортом во всем городе в режиме реального времени.

Поначалу GPS будут установлены на 2000 автобусов, курсирующих по улицам Баку и пригородным сёлам и посёлкам. На основании передаваемой этими устройствами информации будет точно определяться текущее состояние транспортного потока, а посредством информационных терминалов даже число пассажиров, ждущих автобусы на остановках, сроки прибытия автобусов и др. Специальная система слежения также поможет рассчитать ежедневный оборот автобусов, выявлять факты остановки машин вне официальных остановок, превышение скорости движения, что позволит определять степень соблюдения водителями установленных правил. Водители-нарушители буду привлекаться к административной ответственности, а при необходимости даже отстраняться от работы.

- Хозяйство городского транспорта всегда считалось одной самых коррумпированных структур. Как вы намерены искоренить это зло в своих рядах?

- Хороший вопрос. С первого дня моего назначения на этот пост я предупредил всех работников, что если до меня дойдут даже малейшие слухи о коррупционных действиях того или иного работника, об этом сразу станет известно Генпрокуратуре страны. Коррупционеров и взяточников в нашем ведомстве больше терпеть не будут, и соответствующие меры уже принимаются. Должен сказать, что у нас уже полностью искоренена практика поборов с водителей такси. Теперь ничего, кроме налога в госказну, они никому не платят и никакого давления на них не оказывается.