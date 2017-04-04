В армянском сегменте соцсетей распространяют архивное видео 1999 года, когда журналистам удалось разговорить тогдашнего министра национальной безопасности Армении Сержа Саргсяна.

Журналисты спросили Саргсяна, смог бы он набрать необходимое количество голосов, если бы баллотировался в депутаты.

«Если бы я захотел баллотироваться на этих выборах, то, уверен, смог бы набрать достаточно большое количество голосов. Потому что любой начальник полиции, если ему дать соответствующее указание, смог бы мне обеспечить несколько тысяч голосов», - сказал Саргсян.

На вопрос, как это возможно, Саргсян лишь саркастически улыбнулся и сказал, что эти способы всем известны.

Фактически на этих кадрах Серж Саргсян признается в осведомленности о преступных методах прихода к власти, которые давно и успешно применяются в Армении. Новейшая история Армении доказывает истинность и искренность сказанного им.