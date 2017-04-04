Армения не получит оружие из Ирана

Иранские СМИ продолжают публиковать материалы об укреплении отношений между Ираном и Азербайджаном, отмечая расширение сотрудничества между официальными лицами Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики. Так, иранское агентство Mehr указывает на упрощение визовых и таможенных процедур, что привело к «беспрецедентному наплыву иранских туристов в Азербайджан».

Отмечается, что после визита в ИРИ президента Ильхама Алиева отношения между Исламской Республикой Иран и Азербайджаном существенно укрепились, а это означает, что надеждам Армении получить новый источник поставки вооружений в лице Ирана не суждено сбыться. С этим согласен депутат Милли меджлиса Араз Ализаде. По его словам, помимо поездки в ИРИ главы азербайджанского государства есть еще фактор важной дипломатической победы, которой удалось добиться Азербайджану, проведя в Баку трехстороннюю встречу между лидерами Азербайджана, России и Ирана. Это серьезно укрепило позиции нашей страны.

Сейчас иранские СМИ публикуют подробные статьи о развитии отношений между ИРИ и Азербайджаном. В них речь шла о религиозном факторе, который сближает страны, об экономическом сотрудничестве (коридор Север-Юг, железнодорожное сообщение), торговле.

Кроме того, в Иране не раз говорили, что против конфликта между Арменией и Азербайджаном и воспользуется своим потенциалом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. С таким заявлением, кстати, недавно выступил и председатель парламента Ирана Али Лариджани.

В такой ситуации начать поставки вооружения в одну из конфликтующих сторон означало бы подлить масла в огонь. А между тем в Ереване очень рассчитывали на иранское вооружение. Армянские СМИ открыто писали, что договориться о поставках - одна из целей министра обороны Армении Вигена Саркисяна во время его февральского визита в Иран.

А оружие в Иране, в том числе и собственного производства, есть и очень неплохое. К примеру, в ИРИ буквально на днях представили новый танк «Каррар» и начали его серийный выпуск. По словам министра обороны Ирана Хоссейна Дехгана, новая боевая машина может «соревноваться с наиболее современными танками в мире по показателям мощи, точности и мобильности». «Каррар» оснащен электро-оптической системой управления огнем, лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и имеет возможность вести огонь по статичным и подвижным целям как днем, так и ночью, сообщил министр обороны. Танк также оснащен навигационной системой, может преодолевать водные преграды и двигаться под водой.

Но ни танков, ни других видов вооружения Армения из Ирана не получит. И это уже поняли в Ереване. Так, эксперт Армянского института по международным вопросам и вопросами безопасности, ирановед Армен Варданян, исключает возможность сделки по купле-продаже оружия между двумя странами. Причина в том, что в Иране проживает много этнических азербайджанцев, которые также составляют часть политической элиты.

По словам Араза Ализаде, Армения без экономического сотрудничества с Ираном давно бы задохнулась. Но помощь в военной сфере Тегеран Еревану никогда не окажет.

«В свое время наоборот, Иран помогал Азербайджану. Например, разрешал пролет азербайджанских военных самолетов над своей территорией и т.д. Можно вспомнить прошлогодние апрельские бои, когда огромное количество граждан Ирана хотели добровольцами отправиться на фронт, рвались в бой», - отмечает депутат.

Кроме того, Араз Ализаде согласен с тем, что в Иране силен азербайджанский фактор. Тем более перед выборами, когда политикам нужны голоса избирателей-азербайджанцев.

Между тем в беседе с haqqin.az один из ведущих международных экспертов, директор украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что позиция Ирана на международной арене достаточно сдержанная. «Для ИРИ важнее сохранить статус- кво и сосредоточится на самостоятельном развитии своих систем и своего оборонного потенциала. И я не думаю, что есть шансы экспорта иранского оружия в Армению», - подчеркнул Бадрак.

Кроме того, по его словам, есть и другой момент. «Россия для Армении создала целую систему «торга» и может поставлять оружие в эту страну без оглядки на другие государства».

Араз Ализаде, в свою очередь отмечает, что купить на свои деньги оружие Армения не может, остается в кредит или «на халяву». А такую возможность предоставляет только Россия. «А в целом, учитывая как меняется политическая ситуация в мире, Иран не заинтересован в том, чтобы у Армении была сильная армия, и это еще один фактор, свидетельствующий о том, что поставок иранского оружия Ереван не дождется».