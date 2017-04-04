Подписаться на уведомления
 

Турция заявила о химической атаке в Сирии 100 погибших

 

Более 100 мирных жителей стали жертвами химической атаки, которую устроила армия сирийского лидера Башара Асада. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на министерство здравоохранения во временном правительстве Сирии.

По данным ведомства, силы Асада применили химоружие в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб. Пострадали еще 500 человек, в основном дети. Уточняется также, что во время спасательных операций после атаки ударам подверглись здание управления гражданской обороны и больница.

Всего, по данным Анкары, за последние 10 дней в Сирии было трижды применено химическое оружие против мирных жителей. Ранее, 25 марта, в городе Хама погибли два человека, пострадали еще 30.

1919 просмотров


Старости
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
5 Апр 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8401 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Трамп пожертвовал свою первую зарплату
Медведев прокомментировал обвинения Навального
Порошенко о Евровидении: Россия хотела провокации
Ильхам Алиев написал Владимиру Путину
Араз Ализаде: «В Азербайджане люди со страхом ожидают Гурбан байрамы»
Мадат Гулиев едет на встречу с Путиным
Тело Дильбар Алиевой везут из Питера в Азербайджан
Азербайджан не намерен бойкотировать Евровидение официоз
Нахид Багиров о туристическом ажиотаже в Баку
Турция заявила о химической атаке в Сирии 100 погибших
Армения не получит оружие из Ирана
Путин позвонил Эрдогану
Серж Саргсян: «Любой начальник полиции обеспечит мне тысячи голосов» Архивное видео
Лавров ответил на шутку Тиллерсона: «Мне запрещали танцевать с мальчиками»
С главой транспортного агентства о коллапсе и коррупции в Баку из цикла беседы haqqin.az с чиновниками
Закир Гасанов отправился в Саудовскую Аравию
В итальянском порту в чемодане нашли тело россиянки
В Кремле опровергли тайную встречу людей Путина и Трампа
«Как мой дядя уклонялся от уплаты налогов» скандал вокруг крупного бизнесмена
«Азеришыг» готовится к Исламиаде
В Кремле назвали теракт в метро вызовом для Путина
В Испании судят дядю Башара Асада
Банкротство Тельмана Исмаилова признали законным
Трамп позвонил Путину
Спецслужбы допрашивают родителей подозреваемого в теракте в Петербурге фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться