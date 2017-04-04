Более 100 мирных жителей стали жертвами химической атаки, которую устроила армия сирийского лидера Башара Асада. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на министерство здравоохранения во временном правительстве Сирии.

По данным ведомства, силы Асада применили химоружие в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб. Пострадали еще 500 человек, в основном дети. Уточняется также, что во время спасательных операций после атаки ударам подверглись здание управления гражданской обороны и больница.

Всего, по данным Анкары, за последние 10 дней в Сирии было трижды применено химическое оружие против мирных жителей. Ранее, 25 марта, в городе Хама погибли два человека, пострадали еще 30.