Нахид Багиров о туристическом ажиотаже в Баку

«В дни празднования Новруза Азербайджан посетило большое число граждан Ирана. Вообще поток туристов, отмеченный в этом году, намного превышает как прошлогодний показатель, так и число пожелавших посетить нашу страну в предыдущие годы», - сказал haqqin.az председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

«Только самолетом в этом году из Ирана прибыли 12 тысяч туристов, что втрое превышает прошлогодний показатель. Кроме того, немало иранцев для путешествия в Азербайджан предпочли автомобили и железнодорожный транспорт.

Значительно расширилась и география мест, откуда приехали туристы. В этом году это был не только Тегеран, но и Шираз, Ардебиль.

Большинство прибывающих в нашу страну путешественников предпочитают активный отдых – посещают туристические базы, горнолыжные курорты, музеи, достопримечательности республики», - рассказал Багиров.

Говоря о проблеме обмена валюты, глава ассоциации отметил, что, несмотря на то, что многие банки в Азербайджане не работали в праздничные дни, в отелях города можно было без проблем обменять иностранную валюту на манаты.

К лету туристов прибавится, а в следующем году вообще ожидается наплыв желающих познакомиться с нашей страной, предвидит Н.Багиров. Уже в мае возрастет поток путешественников из России, Турции и Европы.

«Наша туриндустрия с каждым годом показывает все лучшие результаты», - обнадеживает глава Ассоциации туризма страны.