Европейский вещательный союз (EBU), который занимается организацией Евровидения, предупредил Украину о возможном отказе нескольких стран от участия в конкурсе из-за запрета въезда в страну россиянки Юлии Самойловой. Такое решение Киев принял в связи с посещением певицей Крыма в 2015 году, что в Украине считается нарушением государственной границы.

Организаторы выразили свое недовольство тем, что украинская сторона не проконсультировалась с ними по поводу российской певицы. Более того, Украине пригрозили, что этот инцидент может повлечь за собой отстранение самой Украины от участия в международном конкурсе.

Вместе с тем организационному комитету очень бы хотелось как-то разрешить создавшуюся ситуацию, потому что бойкот ряда стран, вне сомнений, нанесет ощутимый урон престижу конкурса.

Более того, организаторы мероприятия прекрасно понимают, что понесут серьезные финансовые и репутационные потери, потому что после этого уже невозможно будет позиционировать конкурс вне политики.

Однако пока ни Украина не желает менять свое решение, ни Россия идти на компромиссные варианты. В частности, Первый канал российского телевидения отказался от предложения Европейского вещательного союза устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, так как это противоречит смыслу мероприятия, правилом которого является выступление в живом эфире.

Хотя EBU не стал называть страны, собирающиеся бойкотировать Евровидение 2017, российская газета «Коммерсант» написала, что возможен отказ приехать в Киев таких стран, как Казахстан, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Сербия, Италия, Греция.

Увидев Азербайджан в списке стран, выражающих свой протест, haqqin.az обратился за разъяснениями к руководителю международного департамента Общественного телевидения Азербайджана Азаду Ибрагимову. Однако удивленный представитель азербайджанской стороны на Евровидении заявил, что наша страна однозначно никакого решения не только не принимала, но даже и не рассматривала.

«Мы вообще этот вопрос не обсуждали. Во всяком случае, наша исполнительница Диана Гаджиева усиленно готовится к выступлению на конкурсе», - сказал А.Ибрагимов.

Попытки дозвониться до самой азербайджанской конкурсантки не увенчались успехом, но удалось поговорить с менеджером певицы, который подчеркнул, что Диана Гаджиева не вмешивается в политику и подготовку к Евровидению не прерывает ни на день.