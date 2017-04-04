Тело Дильбар Алиевой везут из Питера в Азербайджан

21-летняя азербайджанка Дильбар Алиева, погибшая в результате взрыва в питерском метро, будет похоронена в Азербайджане.

Девушка училась на третьем курсе Петербургского университета путей сообщения императора Александра I.

«Училась на психолога на факультете экономики и менеджмента, – рассказали «Комсомольской правде» в университете. – Родилась Дильбар в Азербайджане, в Баку, но давно переехала в Петербург вместе с родителями, ходила в петербургскую школу.

Несмотря на то, что мама и папа Дильбар живут в Петербурге, похоронить девушку планируют на исторической родине, где у нее живут родственники. Завтра тело Алиевой, по некоторым данным, доставят в Баку.

«Как любая девушка, она имела друзей, строила большие планы, любила жизнь… – рассказывают в вузе. – Дильбар останется в памяти друзей и близких молодой, цветущей, полной сил и устремленной в будущее».

Кроме Дильбар в трагедии в метро пострадали еще 13 студентов Университета путей сообщения. Девять из них находятся в больницах города, еще четверо от госпитализации отказались.

Дильбар скончалась ночью в больнице. Она находилась близко к эпицентру взрыва, но выжила, и родные и близкие девушки надеялись, что она сможет выкарабкаться. Но чуда не случилось - Дильбар умерла от полученных травм.

Генеральный консул Азербайджана в Петербурге заявил, что узнал о гибели соотечественницы ранним утром и сразу же поехал в больницу оказать поддержку ее родным. Другой азербайджанец – Заур Велиев, также пострадавший во время взрыва, все еще в клинике, однако его состояние относительно стабильно.

Администрация Университета путей сообщения установила в фойе вуза мемориальную фотографию в память о Дильбар. Здесь горит свеча, а студенты несут цветы. Оставляют свои соболезнования родным и близким Дильбар преподаватели и сокурсники. Бросается в глаза надпись: «Мы помним, мы скорбим!»