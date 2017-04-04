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Мадат Гулиев едет на встречу с Путиным

Автор: Отдел информации 

Президент РФ Владимир Путин завтра проведет встречу с главами делегаций ХIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

По информации Интерфакс, в списке участников нынешнего заседания числится начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

"Совершенствование координации в деятельности разведсообщества стран СНГ - важнейшая составляющая работы в условиях усиливающейся международной террористической опасности", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что сегодня в Москве прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. После него руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов заявил, что руководители органов безопасности и разведслужб стран СНГ договорились продолжить сотрудничество, прежде всего в борьбе с терроризмом.

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