Мадат Гулиев едет на встречу с Путиным

Президент РФ Владимир Путин завтра проведет встречу с главами делегаций ХIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.
По информации Интерфакс, в списке участников нынешнего заседания числится начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенант Мадат Гулиев.
"Совершенствование координации в деятельности разведсообщества стран СНГ - важнейшая составляющая работы в условиях усиливающейся международной террористической опасности", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что сегодня в Москве прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. После него руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов заявил, что руководители органов безопасности и разведслужб стран СНГ договорились продолжить сотрудничество, прежде всего в борьбе с терроризмом.