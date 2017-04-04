Араз Ализаде: «В Азербайджане люди со страхом ожидают Гурбан байрамы»

Председатель Социал-демократической партии Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде считает необходимым регулирование стоимости проживания в отелях и процесса присвоения гостиницам категории (звезд), сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Министерству культуры и туризма необходимо серьезно заняться данным вопросом. А то приезжаешь в регионы страны, снимаешь номер в отеле, а там постельные принадлежности не меняются годами, в номерах нет ни кондиционера, ни холодильника. А стоимость проживания составляет 80 манатов в день. Может ли нормальный человек пользоваться такими услугами?» - сказал А.Ализаде на заседании комитета по труду и социальной политике парламента Азербайджана.

По его словам, необходимо создать при министерстве специальную группу для регулирования вопроса присвоения категорий отелям.

«Спрашивается, мы развиваем внутренний туризм только для богатых? Бедные не должны отдыхать? Некоторые говорят о невозможности применения ограничений в стоимости проживания в отелях, потому что у нас свободные рыночные отношения. Но эти свободные рыночные отношения приводят к тому, что господин президент каждый раз повышает зарплаты и пенсии на 10%, а за 5 дней до этого растут цены на товары, и граждане уже не чувствуют повышения пособий», - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что население со страхом ожидает приближения праздников в связи с ростом цен на продукты.

«Люди со страхом ожидают Гурбан байрамы, потому что в эти дни цены на мясо повышаются на 20-25%, а затем эти цены не падают. Цены только растут», - отметил А.Ализаде.