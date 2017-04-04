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Ильхам Алиев написал Владимиру Путину

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите сердечные поздравления по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Нынешний юбилей - это хороший повод оглянуться на пройденный нашими странами путь, подвести итоги и наметить планы на будущее. За короткий по историческим меркам отрезок времени нам удалось не только сохранить и приумножить позитивные итоги общего прошлого, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия. Сегодня отношения между нашими государствами носят характер стратегического партнёрства, основанного на взаимном уважении интересов друг друга, равноправии, многовековых традициях дружбы и добрососедства между народами двух стран.

С большим удовлетворением хочу отметить развитие доверительных связей и интенсификацию политических, межпарламентских и межведомственных контактов на всех уровнях, последовательное углубление сотрудничества в самых разных областях. Особую роль в укреплении дружественных и добрососедских отношений играют гуманитарные связи. В Азербайджане самым трепетным образом относятся к русскому языку и русской культуре, бережно хранят общее культурное и историческое наследие.

Мы высоко ценим усилия Российской Федерации по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Уверен, что наши межгосударственные отношения, азербайджано-российское многоплановое взаимодействие будут и впредь служить интересам наших народов, миру, стабильности и прогрессу в регионе.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу России - мира и благополучия», - говорится в послании.

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