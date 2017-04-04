Порошенко о Евровидении: Россия хотела провокации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что России не нужно было участие в Евровидении-2017 и она сознательно пошла на провокацию. Об этом он сказал, комментируя запрет на въезд представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой.

"Украина абсолютно четко и последовательно стоит на позициях о непризнании незаконной аннексии Крыма, посещение Крыма Украина допускает лишь через административную границу с Херсонской областью", - заявил президент.

Порошенко отметил, что другой способ пересечения границы с Крымом является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции.

"Это совершенно четко известно российской стороне, и требования едины для всех", - подчеркнул он.

По его словам, российская сторона знала об этом и сознательно приняла решение, рассчитывая на провокацию.