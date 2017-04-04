Медведев прокомментировал обвинения Навального

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал акции протеста, прошедшие 26 марта в ряде городов России, а также обвинения, которые в его адрес выдвинули сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает ТАСС.

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода компрометирующие сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что организатор митингов — «судимый персонаж», подставляющий молодых людей для достижения шкурных целей.