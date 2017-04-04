Трамп пожертвовал свою первую зарплату

Президент США Дональд Трамп перечислил американской Национальной парковой службе (НПС) свою зарплату в размере $78 333, которую получил за первый квартал в должности главы государства.

Как сообщает The New York Times, об этом на дневном брифинге сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Трамп гордится тем, что передал заработок за первый квартал Национальной парковой службе», — подчеркнул он, вручая чек министру внутренних дел Райану Зинке, в состав ведомства которого входит НПС.

В свою очередь, Зинке заявил, что полученные деньги пойдут на содержание мемориальных комплексов, посвященных гражданской войне в США (1861-1865).

После своего избрания на пост президента в ноябре 2016 года политик отказался от зарплаты главы государства в $400 тыс. Он отмечал, что по закону «обязан» получать зарплату, поэтому будет оставлять себе символический доллар.

До Трампа уже два президента США отказывались от зарплаты. Герберт Гувер, 31-й президент страны, и Джон Кеннеди, 35-й глава государства, отказались от зарплат, пожертвовав их на благотворительность.