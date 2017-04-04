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Русская община заступилась за азербайджанскую диаспору в России

 

«Русская община Азербайджана выражает решительный протест в связи с решением определенных государственных структур России о ликвидации крупнейшей общественной организации России «Всероссийский Азербайджанский конгресс» и считает, что за этой политической провокацией стоят определенные силы, пытающиеся вбить клин в дружеские отношения между Россией и Азербайджаном». Об этом говорится в заявлении общественной организации «Русская община Азербайджана», поступившем в редакцию haqqin.az.

«Всероссийский Азербайджанский конгресс всегда осуществлял свою деятельность в рамках законов Российской Федерации. Общественно-политическая стабильность, лояльность к политическому строю России всегда были неизменным приоритетом деятельности ВАК», - говорится в заявлении.

В организации отметили, что ликвидация общественной организации «Всероссийский Азербайджанский конгресс», с которой Русскую общину Азербайджана связывают крепкие деловые отношения, совместная работа по развитию культурных и духовных связей между русским и азербайджанским народами, не может не беспокоить и русское население Азербайджанской Республики.

Русская община Азербайджана считает ликвидацию ВАК серьезной политической и стратегической ошибкой некоторых государственных чиновников России и надеется, что правительство Российской Федерации примет все меры для содействия в сохранении крупнейшей общественной организации России – «Всероссийского Азербайджанского конгресса».

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