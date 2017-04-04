Порошенко: «Санкции против России не отменят»

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что страны Европы готовы продлить санкции против России, передает РИА Новости.
«Я благодарен нашим европейским партнерам, что в случае, если Россия не продемонстрирует свою готовность прекратить огонь, свою готовность реализовать пакет по безопасности, наши партнеры готовы продемонстрировать продолжение санкций против Российской Федерации как эффективный механизм мотивации соблюдать взятые на себя обязательства во время подписания минских соглашений», — заявил Порошенко во вторник в Риге, говоря о своем вчерашнем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.