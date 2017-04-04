В Сабунчинском районном суде продолжился процесс по делу генерала ныне упраздненного МНБ Акифа Човдарова и трех его подчиненных. Процесс начался с показаний нескольких свидетелей по эпизоду, связанному с покойным бизнесменом Азером Гулиевым.

Стоит напомнить, что в 2008 году генерал Акиф Човдаров через своего подчиненного Салима Мамедова вызвал в МНБ Азера Гулиева, занимавшего тогда должность директора строительной компании Azərtikinti-ATF.

Угрожая арестом, Човдаров заставил предпринимателя передать ему две квартиры в жилом здании, которое строила компания Азера Гулиева. Еще две квартиры были оформлены на имя друга Салима Мамедова - Кязима Багирова.

Первый свидетель Аластан Набиев в своих показаниях сообщил, что купил квартиру в здании, построенном ЖСК Babək-94 у станции метро «Ази Асланов». По словам Набиева, жилплощадь была получена в счет долга Азера Гулиева его брату.

Гособвинитель задал свидетелю несколько уточняющих вопросов, но не смог получить доказательств своим предположениям.

Следующий свидетель, Азер Гумбатов, как выяснилось, состоит в родстве с Човдаровым. Если точнее, он племянник супруги арестованного генерала.

По его словам, он приобрел квартиру в ЖСК Babək-94 через маклера, однако, поскольку является гражданином Грузии, решил оформить ее на Эльхана Гасанова, который также проходит свидетелем по делу.

Сам Эльхан Гасанов в показаниях отметил, что с 2007 по 2009 год работал садовником на даче Акифа Човдарова. Как-то Азер Гумбатов поделился с ним, что подыскивает квартиру для своего родственника, а потом предложил оформить жилплощадь на него, поскольку сам не имеет азербайджанского гражданства. Гумбатов якобы опасался, что из-за этого могут возникнуть проблемы.

Э.Гасанов нередко видел Гумбатова на даче Човдарова, и потому у него не возникло сомнений в его чистосердечности. Он спокойно передал свой паспорт Гумбатову, а документов на квартиру не подписывал – за него это сделали другие люди.

Еще один свидетель, Кязим Багиров, сообщил, что занимает должность начальника отдела в Сабунчинском научно-производственном объединении. Он отметил, что давно дружит с обвиняемым Салимом Мамедовым и знает его как «порядочного человека и семьянина». Отвечая на вопросы гособвинителя, Багиров поведал, что в 2009 году Салим Мамедов попросил его оформить на свое имя две квартиры, которые он собирался приобрести для своих сыновей. Обе квартиры принадлежали ЖСК Babək-94. Однако спустя два года эта жилплощадь была возвращена ЖСК, так как Салим Мамедов нашел квартиры, более устраивающие его по ценовым и иным показателям.

Затем показания дал свидетель Фахраддин Новрузов, для начала сообщивший, что является учредителем ЖСК Babək-94. По его словам, потерпевший Азер Гулиев оформил две приобретенные у них квартиры на имя Кязима Багирова, однако затем жилплощадь по настоянию приобретателя была возвращена ЖСК. В дальнейшем эти квартиры были переоформлены на имя Эльхана Гусейнова и Аластана Набиева.

«Насколько я знаю, между Азером Гулиевым и Кязимом Багировым были какие-то долговые обязательства, и квартиры были переданы в счет долга», - предположил свидетель.

На вопрос гособвинителя, знал ли он о связях Кязима Багирова с МНБ, Новрузов ответил утвердительно. Он даже признался, что был в курсе о покупателях из МНБ, не знал только их имен.

Прокурор поинтересовался у Ф.Новрузова, почему именно с его телефона звонили Човдарову. Новрузов пояснил, что говорил насчет приобретения квартир с человеком по имени Акиф, но не знал, что он из МНБ и вообще кто он. В конечном счете свидетель отметил, что не особо интересовался сделкой, так как не ЖСК, а Азер Гулиев продавал свои квартиры.

После перерыва заседание продолжилось рассмотрением эпизода, связанного с соучредителями ЖСК Real.

Потерпевшие Таир Мирзаев и Ислам Гасымов выступили примерно с одинаковыми показаниями и сообщили, что в 2007 году к ним в офис явился человек, который интересовался приобретением квартир.

Он приходил два-три раза и в последний свой визит сказал, что хочет купить квартиру и готов сразу заплатить за нее. Но как только в качестве платы за жилплощадь он выложил на стол сотрудника компании долларовые купюры, в офис ворвались несколько человек и увезли сотрудников ЖСК в МНБ.

В дальнейшем их обвинили в продаже квартир за иностранную валюту, однако в тот день после нескольких часов допросов задержанных из МНБ отпустили. Ислам Гасымов заявил, что лишь позже узнал, что его брат Ильхам заплатил сотрудникам МНБ 250 тысяч долларов. Эта сумма была зафиксирована в тетради учетной бухгалтерии ЖСК, однако позже исчезла – кто-то ее стер.

Потерпевшие заявили, что не знают никого из обвиняемых и не имеют к ним никаких претензий. Основной потерпевший - Ильхам Гасымов, заплативший Човдарову 250 тысяч долларов, попросил отложить свое выступление в суде.

Стоит отметить, что Ильхам Гасымов в настоящее время осужден по обвинению в мошенничестве. В связи с болезнью он находится в лечебном учреждении Пенитенциарной службы, и именно с этим связана его просьба отсрочить показания.

Судья Габиб Гасанов объявил, что следующее заседание суда состоится 5 апреля.