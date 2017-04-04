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В Мосуле уничтожили одного из лидеров ИГИЛ

 

Иракские силовики ликвидировали в Мосуле одного из главарей террористической группировки ИГ, известного по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, предположительно, гражданина РФ. Об этом РИА Новости заявили в федеральной полиции Ирака.

Как заявляют силовики, боевик был уничтожен в одном из командных пунктов террористов, расположенных на территории района, известного как "старый город" в Мосуле.

"Точным огнем артиллерии при помощи дронов были уничтожены два лидера, среди них командир, известный по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, а также шестеро его помощников", — сказал РИА Новости советник главы федеральной полиции Ирака Абдуррахман аль-Абидин.

По его словам, силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, однако, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

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