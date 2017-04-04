Управление Конгресса США по бюджету составило долгосрочный прогноз, согласно которому к 2047 году государственный долг США перед частными юридическими и физическими лицами увеличится до 150% ВВП страны. В настоящее время госдолг США равен 77% ВВП, что является самым высоким показателем после Второй мировой войны. Между тем, как выясняется, Азербайджан в числе тех стран, которые скупают долги США.

Рыночная стоимость государственных долговых обязательств США, в которые инвестировал Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР), составляет 310 миллионов долларов США. Об этом сказали haqqin.az в ГНФАР.

Между тем в докладе Управление Конгресса США по бюджету отмечается, что перспектива такого большого и растущего долга представляет значительные риски для США. Совокупный объем госдолга США к 30 марта составлял $19,85 трлн.

В ГНФАР признали, что соотношение госдолга США к ВВП страны действительно достигло довольно высокого уровня. «Однако стоит учитывать, что США остаются одной из крупнейших экономик мира и, что не менее важно, ключевым игроком на рынке капиталов. Кроме того, доллар США остается основной мировой резервной валютой, в которой выпускаются государственные обязательства, что в определенной степени приводит к финансовой гибкости государства», - сообщили в ГНФАР.

«На данный момент продолжает наблюдаться высокий спрос на облигации США со стороны инвесторов достаточно широкого диапазона толерантности к рискам, в числе которых представлены такие консервативные организации, как суверенные и пенсионные фонды, а также центральные банки развитых и развивающихся стран. Все эти факторы, наравне со многими другими, отражаются в кредитном рейтинге США».

В свою очередь экономист Рашад Гасанов сказал haqqin.az, что инвестиции ГНФАР в долговые обязательства США составляют всего 1% от общего объема инвестиционного портфеля, поэтому серьезных рисков тут нет.

«Если оценивать в целом, то ни один инструмент инвестиций не исключает риски. Однако есть инвестиции с минимальным риском. И в данной ситуации облигации США можно считать инвестициями с минимальным риском», - сказал он.

В Госнефтефонде также добавили, что государственный долг является хоть и важным, но лишь одним из нескольких показателей, формирующих рейтинг.

«Кредитный рейтинг, в свою очередь, служит основанием для оценки рискованности вложений в долговые облигации тех или иных стран и компаний. Рейтинги формируются независимыми международными рейтинговыми агентствами, такими, как Moody’s, Standard & Poor's, Fitch и др., на основе различных показателей, составляющих общую картину кредитоспособности стран.

Согласно правилам управления активами Фонда, ГНФАР должен инвестировать в долговые облигации стран, государственных агентств, международных финансовых, коммерческих и других организаций с кредитным рейтингом инвестиционного класса.

«Наряду с эмитентом, сами финансовые инструменты также должны иметь высокий рейтинг. Следует отметить, что кредитный рейтинг США, по данным Moody’s, Standard & Poor's и Fitch, составляет Aaa, AA+ и AAA соответственно, что служит высоким показателем кредитоспособности государства.

Более того, в соответствии с прогнозами, изменений данных показателей рейтинга не ожидается. В дополнение к независимым внешним оценкам и прогнозам ГНФАР осуществляет внутренний анализ кредитоспособности государств, учитывая размеры и активность рынков в этих странах.

Мы также оцениваем степень концентрации нашего портфеля в том или ином государстве, и этот показатель, на наш взгляд, сохраняется на среднем уровне по сравнению с размером инвестиций в долговые обязательства США со стороны других суверенных фондов и организаций со схожим профилем риска».