Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от администрации иракской провинции Киркук отказаться от использования флагов курдской автономии Северного Ирака и пригрозил, что в противном случае местным властям придется дорого заплатить.

"Мы в Турции не согласны с тем, что Киркук принадлежит курдам. Киркук принадлежит туркманам, арабам и курдам, всем вместе. Тот, кто утверждает, что Киркук принадлежит ему, заплатит высокую цену и испортит отношения с Турцией. Немедленно спустите ваши флаги и верните иракские", — сказал Эрдоган, выступая на митинге в городе Зонгулдак во вторник.

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Анкара выступает против проведения референдума в иракской провинции Киркук о независимости иракского Курдистана, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее во вторник телеканал Al Sumaria сообщил, что Совет иракской провинции Киркук проголосовал за проведение в провинции референдума о независимости иракского Курдистана. Решение было принято большинством голосовавших, арабы и туркманы бойкотировали голосование. Ранее иракский курдский канал Rudaw сообщил, что иракские курды договорились провести референдум о независимости в 2017 году.

"В принятии этого решения не участвовали арабы и туркманы. У мэрии Киркука нет полномочий проводить референдум. В этот сложный период подобные шаги, предпринимаемые с плохими намерениями, несут риск для будущего Ирака. Мы открыто говорим, что эта авантюра не принесет блага ни региональному руководству, ни Ираку в целом", — цитирует заявление Чавушоглу газета Milliyet.