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Лондон обвинил Дамаск в причастности к химической атаке

 

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон утверждает, что все указывает на то, что химическое оружие в сирийской провинции Идлиб применили силы сирийской армии, хотя и признает, что не обладает всей полнотой информации. Об этом говорится в заявлении главы Форин оффиса, поступившем в ТАСС.

"Хотя мы не можем быть уверенными в том, что произошло, все это имеет отличительные черты атаки со стороны режима, который неоднократно использовал химическое оружие", - приводятся слова Джонсона. "Сообщения, которые мы получаем, дают веские основания предполагать, что было использовано химическое оружие", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

"Великобритания осуждает использование химического оружия, где бы это ни происходило и кто бы это ни делал, и мы продолжим стоять во главе международных усилий по привлечению к ответственности виновных в этом, - заявил Джонсон. - Мы продолжим оказывать поддержку Организации по запрещению химического оружия и будем тесно работать с ними в расследовании этого последнего инцидента".

Ранее "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" распространил информацию о том, что в провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 58 человек, в том числе 11 детей. По данным этой организации, базирующейся в Лондоне, удар могли нанести правительственные силы Сирии, которые применили "токсичный газ" в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб.

Сирийская армия отвергла свою причастность к инциденту. Об этом сообщил сегодня телеканал "Скай ньюс - Арабия" со ссылкой на источник в Вооруженных силах страны.

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