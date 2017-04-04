Пренебрежительное отношение Алжира к Исламиаде

В Алжире приняли решение отправить для участия в футбольном турнире Игр Исламской солидарности в Баку команду U-20, сообщает haqqin.az.

Как известно, в регламенте указано, что в футбольном турнире должны выступать игроки не старше 23 лет. Исключением могут быть три футболиста старше этого возраста. Однако Федерация футбола Алжира решила делегировать в Азербайджан команду до 20 лет, что, естественно, сильно ударит по шансам сборной Алжира на победу и – самое главное - понизит уровень самого турнира.

Алжирская «молодежка» уже начала подготовку к Исламиаде. Главный тренер команды Тофик Гуреши после предварительного просмотра пригласил в команду 27 игроков. Они тренируются в местечке Сиди Мусса.

Планируется, что команда проведет три товарищеских матча, а в Баку отправится 5 мая. До 5 мая тренеру необходимо определить 23 игрока, которые попадут в итоговую заявку. Эта же команда выступит в следующем году на Средиземноморских играх в Испании и поборется за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.

По-видимому, в Алжире футбольный турнир Исламиады рассматривают исключительно как подготовительный к будущим соревнованиям. Имеют право, но, как отмечалось выше, пострадает уровень турнира. Организаторам Исламиады стоило поставить странам условие: если они желают участвовать в футбольных соревнованиях, то их команда должна максимально соответствовать возрасту, указанному в регламенте. Ведь, к примеру, сборная Индонезии, готовая привезти в Баку свой состав U-23, осталась за бортом турнира - ей не нашлось места среди участников. А не лучше ли было бы вместо алжирского «молодняка», чтобы в турнире приняли участие более старшие индонезийские футболисты?

В Индонезии были шокированы тем, что их сборная не была включена в число участников Исламиады. Олимпийский комитет Индонезии обратился к организаторам Исламиады с просьбой пересмотреть свое решение. По словам пресс-секретаря Олимпийского комитета Раджи Пане, Индонезия выполнила все требования для участия футбольной команды в Исламиаде, еще в декабре заявив о желании выступить в Баку.

Сборную Индонезии включили в число резервных команд, которую намерены пригласить в Баку лишь в случае отказа одной из вышеназванных сборных. Индонезийцев такой вариант не устраивал. Они попросили организаторов провести турнир не с восемью командами, а с девятью. Это не увеличило бы количество игр, а наоборот – даже сократило бы. Но, судя по всему, организаторы Исламиады не прореагировали на просьбу Индонезии. Жеребьевка с участием восьми команд запланирована на 6 апреля.

В футбольном турнире примут участие сборные Азербайджана, Алжира, Турции, Саудовской Аравии, Камеруна, Марокко, Омана и Палестины.

Восемь команд составят две группы по четыре сборной в каждой. Первые две команды в каждой группе выйдут в полуфинал. Матчи пройдут на «Баил Арене», «Далга Арене», Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и «АЗАЛ Арене».

По нынешней формуле предусмотрено проведение 16 игр. Если, как просили индонезийцы, их сборная была бы добавлена, то девять сборных были бы разделены на три группы и число игр сократилось бы до 13.

Футбольный турнир стартует раньше всех остальных – 8 мая. Церемония открытия Исламиады состоится 12 мая.