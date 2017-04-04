Подписаться на уведомления
 

Киргизский след терактов в Стамбуле и Питере

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Тот факт, что громкие теракты в Стамбуле и Санкт-Петербурге совершили выходцы из Кыргызстана, не означает, что ИГИЛ выбирает террористов по этническому или национальному признаку. Об этом сказал haqqin.az российский политолог Евгений Михайлов.

Отметим, что Следственный комитет России подтвердил, что теракт в петербургском метро 3 апреля совершил уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов.

По словам эксперта, международные террористические организации при подготовке террористов не обращают внимания на национальность. «Тут нет каких-то особых предпочтений. Однако приоритет в выполнении заданий на постсоветском пространстве отдается тем, кто может свободно передвигаться по этой территории. И если теракты примут массовый характер, то России придется закрыть границы со странами СНГ и ЕАЭС», - считает Михайлов. По его словам, в противном случае проникновение террористов сложно будет остановить.

«С наступлением иракской армии на Мосул все больше террористов будет возвращаться в страны СНГ», - отмечает собеседник.

По словам проживающего в Бишкеке российского журналиста, политолога Алексея Василивецкого, подозреваемый в совершенном в Санкт-Петербурге теракте человек - выходец из киргизских узбеков. А в Сирии в рядах террористической организации Джебхат ан-Нусра воюют две бригады киргизских узбеков. «Но говорить о какой-то этнической специфике в терактах в Стамбуле и Петербурге нет оснований».

Абдулкадир Машарипов - террорист, расстрелявший кафе Reina в Стамбуле

По мнению политолога, закрытие границы ЕАЭС приведет к ликвидации этой организации, так как основным мотивом ее создания, наряду со свободным движением товаров и капитала, было свободное передвижение труда. «Не остановит терроризм даже введение виз. Дело в том, что контрабандисты и террористы как правило соблюдают все юридические формальности. Так что от этой меры пострадают лишь законопослушные трудовые мигранты», считает он.

По мере своих сил киргизское правительство борется с террористами. Он вспомнил, как в прошлом году нападение на посольство КНР в Бишкеке совершили уйгуры. «В том же году службы безопасности задержали террористическую группировку из киргизов», - сообщил политолог.

653 просмотров


Старости
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны
Генерал МНБ рассказал, как спецслужбы прослушивали телефоны haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
5 Апр 16° / 7°
6 Апр 16° / 8°
7 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8401 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Президент Ильхам Алиев создал Техсовет
Киргизский след терактов в Стамбуле и Питере
Пренебрежительное отношение Алжира к Исламиаде
Россия продолжит перебрасывать ракеты в Калининград заявление МИД
Лондон обвинил Дамаск в причастности к химической атаке
Курдистан в шаге от независимости Турция категорически против; обновлено
Ильхам Алиев упростил ипотечное кредитование
Оппозиции не разрешили митинговать в Баку
Азербайджан покупает долги США оценка ГНФАР
В Мосуле уничтожили одного из лидеров ИГИЛ
Акиф Човдаров и еще 250 тысяч долларов haqqin.az из зала суда
Порошенко: «Санкции против России не отменят»
Русская община заступилась за азербайджанскую диаспору в России
Трамп пожертвовал свою первую зарплату
Медведев прокомментировал обвинения Навального
Порошенко о Евровидении: Россия хотела провокации
Ильхам Алиев написал Владимиру Путину
Араз Ализаде о высоких ценах для туристов
Мадат Гулиев едет на встречу с Путиным
Тело Дильбар Алиевой везут из Питера в Азербайджан
Азербайджан не намерен бойкотировать Евровидение официоз
Нахид Багиров о туристическом ажиотаже в Баку
Турция заявила о химической атаке в Сирии 100 погибших
Армения не получит оружие из Ирана
Путин позвонил Эрдогану
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться