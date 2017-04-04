Киргизский след терактов в Стамбуле и Питере

Тот факт, что громкие теракты в Стамбуле и Санкт-Петербурге совершили выходцы из Кыргызстана, не означает, что ИГИЛ выбирает террористов по этническому или национальному признаку. Об этом сказал haqqin.az российский политолог Евгений Михайлов.

Отметим, что Следственный комитет России подтвердил, что теракт в петербургском метро 3 апреля совершил уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов.

По словам эксперта, международные террористические организации при подготовке террористов не обращают внимания на национальность. «Тут нет каких-то особых предпочтений. Однако приоритет в выполнении заданий на постсоветском пространстве отдается тем, кто может свободно передвигаться по этой территории. И если теракты примут массовый характер, то России придется закрыть границы со странами СНГ и ЕАЭС», - считает Михайлов. По его словам, в противном случае проникновение террористов сложно будет остановить.

«С наступлением иракской армии на Мосул все больше террористов будет возвращаться в страны СНГ», - отмечает собеседник.

По словам проживающего в Бишкеке российского журналиста, политолога Алексея Василивецкого, подозреваемый в совершенном в Санкт-Петербурге теракте человек - выходец из киргизских узбеков. А в Сирии в рядах террористической организации Джебхат ан-Нусра воюют две бригады киргизских узбеков. «Но говорить о какой-то этнической специфике в терактах в Стамбуле и Петербурге нет оснований».

По мнению политолога, закрытие границы ЕАЭС приведет к ликвидации этой организации, так как основным мотивом ее создания, наряду со свободным движением товаров и капитала, было свободное передвижение труда. «Не остановит терроризм даже введение виз. Дело в том, что контрабандисты и террористы как правило соблюдают все юридические формальности. Так что от этой меры пострадают лишь законопослушные трудовые мигранты», считает он.

По мере своих сил киргизское правительство борется с террористами. Он вспомнил, как в прошлом году нападение на посольство КНР в Бишкеке совершили уйгуры. «В том же году службы безопасности задержали террористическую группировку из киргизов», - сообщил политолог.