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Президент Ильхам Алиев создал Техсовет

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, предусматривающий упрощение процедур электроснабжения текущих и планируемых к строительству объектов предпринимательства, сообщает официальный сайт главы государства.

Целью указа является повышение привлекательности страны для местных и иностранных инвесторов, оптимизации сроков подключения к системе энергоснабжения, повышения качества услуг в этой сфере.

Данный указ распространяется на объекты предпринимательства, которым нужны электроэнергетические мощности до 150 кВт/ч.

Для надзора за процессом подключения этих объектов к системе энергоснабжения создается Технический совет.

Председателем Технического совета является представитель Министерства энергетики Азербайджана. В его состав войдут представители Министерства экономики, ОАО «Азеришыг», ОАО «Азеравтойол», Бакинского транспортного агентства, соответствующих транспортных управлений при Исполнительных властях г.Гянджа и г.Сумгайыт, местных органов исполнительной власти. Минэнерго поручено сформировать Технический совет.

Согласно указу, предприниматели должны направлять соответствующие обращения для подключения к энергосети, подготовки проектно-сметной документации, получения технических условий с целью определения энергетической мощности объекта в центры ASAN Kommunal.

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