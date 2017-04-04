Территория княжества Монако будет увеличена на 6 гектаров за счет нового проекта осушения моря, сообщил на пресс-конференции президент Управления по туризму и конгрессам Монако Гийом Роз, передает Интерфакс.

«Реализация проекта начата три месяца назад. На отвоеванной у воды территории будут построены роскошные апартаменты, а также разбит сад, который изменит облик Монте-Карло при взгляде с моря. Окончание строительство запланировано на 2025 год», — рассказал он.

Роз добавил, что площадь нового эко-квартала составит 60 тыс. кв. метров. Он будет включать жилые дома и офисы, парковку, внутренний порт, парк и набережную. Новые площади позволят увеличить территорию главного культурно-выставочного центра княжества «Гримальди-форума».