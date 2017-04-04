Источник «Интерфакса» рассказал, что Акбаржон Джалилов, подозреваемый в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, был завербован эмиссарами исламистских организаций. Это произошло в феврале 2017 года, когда он выехал на родину — в Киргизию.

По словам собеседника агентства, Джалилов учился в Киргизии, затем перебрался в Петербург. «Он учился в колледже и помогал отцу, ранее обосновавшемуся в Северной столице, в автосервисе», — сообщил он.

О причастности мужчины к организациям радикального ислама до последнего времени ничего известно не было. Однако съездив на родину в феврале примерно на месяц, он стал другим человеком — замкнутым и неразговорчивым.

«Правоохранительные органы предполагают, что Джалилов был завербован экстремистами», — добавил источник.

После возвращения в Петербург серьезных проблем с законом у него не было. «Единственным проступком с его стороны стала неуплата штрафов за нарушение правил дорожного движения, за что его искали судебные приставы», — указал собеседник.

По данным МИД Киргизии, Джалилов родился в городе Ош 1 апреля 1995 года. Он этнический узбек, имел неполное среднее образование. Паспорта гражданина республики у него не было, поскольку в 2011 году, когда ему исполнилось 16, он получил гражданство РФ (в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца — гражданина России).