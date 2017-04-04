Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил ввести специальный таможенный режим для логистического центра азербайджанской компании Azersun Holding в Актау, сообщили сегодня в Министерстве экономики Азербайджана.

"Поручение дано сегодня в рамках ознакомления Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с деятельностью логистического центра Азербайджана в Актау", - сказали в министерстве.

Деятельность логистического центра способствует снижению цен на пищевые продукты, отметил Президент Казахстана в ходе осмотра центра в Актау. "Необходимо принять меры к увеличению объемов хранения и транспортировки товаров с целью снижения себестоимости и восполнения пищевых продуктов как в Мангистауской области, так и в других регионах республики", - сказал Президент Нурсултан Назарбаев.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев проинформировал Президента Казахстана о деятельности логистического центра, общая площадь которого достигает 8,73 тыс. квадратных метров. Стоимость проекта составляет 20 миллионов долларов. Правительству Азербайджана, представленному Азербайджанской инвестиционной компанией, принадлежат 25 процентов акций логистического центра.

Центр оснащен современным оборудованием из Германии, Нидерландов, Италии, Японии и Турции.

Как отметил министр, производственный и логистический центр Azersun является первым подобным центром, расположенным за пределами Азербайджана. Центр, расположенный в специальной экономической зоне «Морской порт Актау», создает благоприятные условия для поставок произведенных в Азербайджане промышленных, сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Казахстан и другие страны Центральной Азии.

По словам Шахина Мустафаева, введение специального таможенного режима целесообразно для повышения эффективности деятельности логистического центра.

"Экономические и политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном находятся на высоком уровне и основываются на принципах взаимного уважения и партнерства, что способствует успешной реализации ряда экономических проектов, в числе которых значится и логистический центр в Актау", - сказал министр.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в 2016 году составил почти 124,4 миллиона долларов. Причем порядка 100 миллионов долларов из этой суммы приходится на импорт казахстанской продукции.