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20% грузин считают Азербайджан самым важным партнером

 

Согласно опросу, опубликованному сегодня Международным республиканским институтом (IRI), 42% грузин считают самым важным партнером Грузии Евросоюз, 33% - США, 20% - Азербайджан, 28% -Украину, 14%-Турцию, 12%-Армению, а 2%-Иран, передает Грузия Онлайн.

73% респондентов главной политической угрозой Грузии называют Россию. Ту же страну называют главной экономической угрозой 57% опрошенных. В связи с экономическими угрозами ответ не дали, или ответили "не знаю" 27%, а о политических угрозах тот же ответ дали 17%. Только 16% населения считает Россию важным политическим партнером.

7% опрошенных главной политической угрозой Грузии называют США, а Евросоюз - только 2%.

Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты социального опроса, проведенного по всей стране, касающегося многих важных вопросов, в том числе вступления в Евросоюз, отношений с Россией, а также политических симпатий населения.

IRI провел опрос по всей стране (за исключением Абхазии и т.н. Южной Осетии) в период с 22 февраля по 8 марта 2017 года. В виде прямого интервью были опрошены в целом 1 501 постоянный житель Грузии с избирательным правом голоса. Показатель ответов составил 69%, предел погрешности 2,5%.

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