Сенатор Тюльпанов погиб в Петербурге

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался в Санкт-Петербурге в результате несчастного случая, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах города.

"Тюльпанов скончался в Кировском районе после того, как поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа", - сказал собеседник агентства.

Позже лидер фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко подтвердил гибель Тюльпанова.

"Я хочу выразить соболезнования родным и близким Вадима Альбертовича (Тюльпанова), его дочери и супруге. Эта новость повергла меня в шок, последние дни вообще небогаты на хорошие события", - заявил Тетердинко "Интерфаксу" во вторник.

В аппарате Законодательного собрания Интерфаксу также сообщили, что спикер городского парламента Вячеслав Макаров выехал на место происшествия, "комментарии будут даны позже".

Тюльпанов родился в 1964 году. Возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 год, с 2011 года являлся членом Совета Федерации сначала от Санкт-Петербурга, затем от Ненецкого автономного округа.