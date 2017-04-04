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Госдеп США: "Территориальная целостность Сирии должна быть сохранена"

 

Сирийский город Ракка, который захватили боевики группировки "Исламское государство", должен находиться под контролем местных жителей с учетом сохранения территориальной целостности Сирии, сообщил представитель Госдепартамента США, передает РИА Новости.

"Относительно Ракки принцип в том, чтобы за этот район отвечали местные жители. Это должен быть процесс, при котором будет гарантировано, что ИГ не вернется", — сообщил представитель ведомства журналистам.

Он напомнил, что именно такой принцип уже реализуется в освобожденных от ИГ других районах Сирии при поддержке США.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии и политический процесс, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2254. Это процесс, который должны вести сами сирийцы политическим путем", — добавил представитель ведомства.

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